Afghanistan: Blinken, Usa manterranno “robuste capacità di antiterrorismo” nella regione

- Gli Stati Uniti manterranno “una robusta capacità” di contrasto al terrorismo nella regione dopo il ritiro dall’Afghanistan, completato questa sera. Lo ha dichiarato il segretario di Stato, Antony Blinken, in un punto stampa organizzato dopo la fine dell’intervento militare più lungo della storia degli Stati Uniti. Il capo della diplomazia di Washington ha spiegato che, in materia di lotta al terrorismo, gli Usa dialogheranno con i talebani ma non si affideranno a loro. “Andando avanti, ogni impegno con i talebani sarà guidato da un solo fattore: il nostro interesse nazionale”, ha sottolineato Blinken, aggiungendo tuttavia che “ogni passo sarà fatto non sulla base di quel che il governo talebano dice, ma di quel che fa”. I talebani, inoltre, dovranno “guadagnarsi” il sostegno, iniziando con il rispetto di donne e minoranze e con la formazione di un governo “inclusivo”. Infine, ha sottolineato Blinken, “non dovranno verificarsi attacchi di rappresaglia”.(Nys)