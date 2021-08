Perù: opposizione chiede dimissioni del ministro del Lavoro per coinvolgimento in atti terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Congresso del Perù, Maria del Carmen Alva, ha chiesto le dimissioni del ministro del Lavoro, Iber Maravi, in base a una vecchia denuncia per coinvolgimento in atti terroristici. La denuncia risale all'anno 2004 e fa riferimento all'attività svolta in quell'epoca da Maravi come appartenente al sindacato docente. Nel documento rinvenuto dalla stampa si parla di "incitamento all'agitazione e alla sedizione" nel quadro di una protesta sindacale nella città di Huamanga. Tali imputazioni configuravano secondo la denuncia la realizzazione di "atti terroristici", anche se nel documento non appare alcun nesso con organizzazioni terroriste. Su tali basi, secondo Alva, "la permanenza di Maravì nell'esecutivo è insostenibile". "Il governo lo dovrebbe destituire nel caso non fosse lo stesso ministro a dimettersi", ha aggiunto Maravi, annunciando di aver inviato una lettera al presidente Pedro Castillo in tal senso. (segue) (Abu)