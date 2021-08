Giappone: Suga verso rimpasto della leadership del Partito liberaldemocratico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro degli Esteri del Giappone, Fumio Kishida, intende candidarsi alla presidenza del Partito liberaldemocratico (Ldp), il principale partito politico del Giappone, che sconta con il primo ministro e attuale leader liberaldemocratico Yoshihide Suga una grave crisi di consensi. Lo hanno anticipato fonti vicine all'ex ministro citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Suga sta valutando lo scioglimento della Camera dei rappresentanti - la Camera bassa della Dieta - nel mese di ottobre, proprio all'indomani dell'elezione per la presidenza del suo partito. Il mandato di Suga come presidente dell'Ldp scadrà il prossimo 30 settembre, e il partito dovrebbe annunciare già entro domani il calendario della campagna per il rinnovo della presidenza. L'obiettivo della leadership del partito è di giungere all'elezione del presidente dei liberaldemocratici il 29 settembre. Ieri il premier Suga ha tenuto un colloquio di circa 30 minuti con il segretario generale del partito, Toshihiro Nikai; durante l'incontro è stata discussa anche la risposta del governo alla pandemia di Covid-19 e il crescente scetticismo dell'opinione pubblica in merito all'efficacia delle politiche di contenimento del virus e alla campagna vaccinale. A margine dell'incontro, Suga ha menzionato l'importanza di aumentare il numero di posti letto ospedalieri nel Paese. (segue) (Git)