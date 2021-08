Giappone: Suga verso rimpasto della leadership del Partito liberaldemocratico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone potrebbe sciogliere la Camera dei rappresentanti e indire nuove elezioni generali non prima della fine del mese di ottobre, anziché a settembre, come precedentemente anticipato dalla stampa di quel Paese. Lo affermano fonti governative citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui Suga potrebbe far leva sull’estensione dello stato di emergenza pandemica sino al mese di novembre per rinviare la chiusura della legislatura. La strategia sinora seguita dal premier giapponese era di accelerare la campagna di vaccinazione nazionale contro la Covid-19, portare a conclusione con successo le Olimpiadi estive di Tokyo, recuperare terreno nei sondaggi di gradimento e sciogliere la Camera bassa della Dieta dopo la conclusione delle Paralimpiadi, il 5 settembre. La crescita dei contagi da Covid-19 ha spinto però il premier ad prorogare lo stato di emergenza al 12 settembre e ad estenderlo ad altre sette prefetture del Paese. Secondo numerosi osservatori, il primo ministro sarebbe ormai propenso a non sciogliere anticipatamente la Camera bassa, e lasciare invece che la legislatura giunga a scadenza naturale il prossimo 21 ottobre, prima di fissare la data delle elezioni. (Git)