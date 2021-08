Afghanistan: Trump, gli Usa intervengano se i talebani non restituiscono asset militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se questo non dovesse accadere, afferma Trump, “bisognerebbe usare una forza militare inequivocabile” oppure “bombardare a tappeto”. “Nessuno ha mai pensato che fosse possibile un ritiro di una tale stupidità!”, ha aggiunto l’ex capo della Casa Bianca. Il riferimento di Trump è ai miliardi di dollari di armi statunitensi – tra cui fucili, mezzi e aerei – finiti nelle mani dei talebani dopo la presa di Kabul da parte di questi ultimi. In teoria i mezzi più sofisticati come gli aerei non potrebbero essere utilizzati dai talebani senza adeguata formazione, ma potrebbero comunque essere sfruttati come strumenti di propaganda. Secondo le stime della stampa Usa, al 30 giugno le forze afgane avevano a disposizione 211 aerei militari forniti dagli Usa. Almeno 46 tra questi sono stati però portati in Uzbekistan dalle truppe afgane in fuga dall’offensiva dei talebani. (Nys)