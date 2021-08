© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è una legge che "impone i vaccini per alcune malattie, ma non c'è per il Covid. Mancando una legge sul Covid è difficile dare a qualcuno del criminale". Lo ha detto, ospite di "Stasera Italia News" su Rete4, l'ex ministro dell'Economia e presidente di Aspen Institute Italia, Giulio Tremonti, in riferimento agli episodi di violenza dei cosiddetti "no Green pass". (Rin)