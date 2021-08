Venezuela: Covid, governo annuncia piano per triplicare il ritmo delle vaccinazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’ora in poi, inoltre, saranno allestiti hub vaccinali anche nei mercati comunali, mentre nei centri sanitari l’orario utile per le vaccinazioni sarà esteso. Al momento, secondo i dati riferiti dal governo venezuelano all’Organizzazione panamericana della sanità, 9,3 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre 3,3 hanno completato il programma di immunizzazione. Sempre secondo i dati ufficiali, 333 mila persone sono state contagiate dall’inizio della pandemia e 3.398 hanno perso la vita. I dati forniti dal governo venezuelano sono stati tuttavia più volte messi in discussione dagli esperti a causa della mancanza di disponibilità di test Covid nel Paese. (Vec)