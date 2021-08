Afghanistan: spari in aria a Kabul per celebrare il ritiro dei militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spari in aria dei talebani hanno salutato l'ultimo C-17 delle forze militari degli Stati Uniti partito questa sera dall'Aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul. Lo riferisce l'emittente "Cnn" citando il proprio inviato sul posto. Video trasmessi dalla televisione mostrano decine di combattenti nelle strade della capitale afgana scaricare in aria le proprie armi automatiche per celebrare il ritiro dei militari Usa, avvenuto con un giorno di anticipo rispetto alla data prefissata dal presidente Joe Biden. (Nys)