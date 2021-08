Afghanistan: Pentagono, non abbiamo evacuato tutti quelli che volevamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono riusciti a evacuare dall’Afghanistan tutte le persone che avrebbero voluto. Lo ha ammesso il generale Kenneth McKenzie, capo del Comando centrale delle forze Usa, dopo aver annunciato il completamento delle operazioni di ritiro da Kabul. “Credo che comunque, anche se fossimo rimasti altri dieci giorni, non saremmo riusciti a portar via tutti quelli che avremmo voluto e avremmo deluso parecchia gente. È una situazione dura”, ha aggiunto tuttavia l’ufficiale.(Nys)