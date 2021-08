Brasile: rapporto Mapbiomas registra espansione attività estrattiva su aree protette Amazzonia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale denuncia è stata preparata da Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib), che riunisce numerose organizzazioni tra cui Articolazione dei popoli indigeni del nord-est, Minas Gerais e Espirito Santo (Apoinme), Consiglio popolare di Terena e Coordinamento delle organizzazioni indigene dell'Amazzonia brasiliana. "In Brasile è in corso una politica di genocidio contro i popoli indigeni, combinata con la pratica di diversi crimini contro l'umanità. Questi sono crimini che vengono attualmente praticati", si legge nel documento. Nella dettagliata denuncia, viene esposto inoltre come "la politica anti-indigena (del governo Bolsonaro) abbia incitato e facilitato le invasioni di terre indigene" da parte di gruppi, criminali e non, interessati nell'estrazione di materie preziose e legname, "causando deforestazione e contaminazione - da mercurio, minerali o Covid-19 – colpendo così la vita, la salute, l'integrità e l'esistenza stessa delle popolazioni indigene in Brasile". (Brb)