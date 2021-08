Brasile: istigazione a delinquere e razzismo, procura chiede processo per ex deputato Jefferson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale della Repubblica del Brasile (Pgr) ha chiesto alla Corte suprema federale (Stf) di processare il presidente del Partito laburista brasiliano (Ptb), Roberto Jefferson, per le accuse di istigazione a delinquere, odio razziale e violazione della Legge di sicurezza nazionale (Lsn). La denuncia è firmata dal sostituto procuratore generale, Lindora Araújo. Nel documento di circa 10 pagine il magistrato elenca le presunte condotte criminali del presidente del Ptb commesse tra febbraio e luglio di quest'anno, quando "attraverso pubblicazioni sui social network e interviste, Roberto Jefferson ha messo in atto condotte che costituiscono reati previsti dal podice penale, dalla Legge di sicurezza nazionale e dalla legge contro i crimini derivanti da pregiudizio razziale", si legge nella nota. Ora la Corte suprema dovrà fissare entro 15 giorni un termine per la difesa di Jefferson, data in cui il politico potrà presentare una memoria difensiva. Dopo l'analisi di questa, il Stf deciderà se avviare ufficialmente un processo e trasformare Jefferson in imputato. (segue) (Brb)