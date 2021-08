Usa: uragano Ida, Biden a colloquio con il governatore di Luisiana e Mississippi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto oggi un colloquio i governatori della Luisiana, John Bel Edwards, e del Mississippi, Tate Reeves, per discutere dei soccorsi dopo il passaggio dell’uragano Ida. Lo ha reso noto la Casa Bianca, secondo cui al confronto, tenutosi in formato virtuale, hanno partecipato anche l’amministratore dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema), Deanne Criswell, e altri esponenti politici locali. “So che siete indaffaratissimi. So che avete tanto da gestire nei vostri Stati. Sapevamo che l’uragano Ida aveva il potenziale per causare enormi danni, ed è esattamente quel che è accaduto”, ha affermato Biden nell’occasione. Per ora è stata confermata la morte di una persona, ma il presidente statunitense ha ammesso che “il numero delle vittime probabilmente è destinato a salire”. (segue) (Nys)