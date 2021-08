Afghanistan: domani discorso di Biden alla nazione dopo il ritiro da Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del presidente statunitense di non estendere la missione era stata oggetto di forti critiche, in particolare da parte di esponenti del Partito repubblicano. Questa sera il generale Frank McKenzie, capo del Comando centrale delle forze Usa, ha fatto sapere in conferenza stampa che gli statunitensi lasciati a Kabul erano “molte poche centinaia”. Nella sua dichiarazione, Biden ha anche sottolineato di aver dato ordine al segretario di Stato Antony Blinken di coordinare gli sforzi per garantire che statunitensi e alleati afgani possano lasciare in sicurezza l’Afghanistan nelle prossime settimane. “I talebani hanno assunto degli impegni sul passaggio sicuro e il mondo intero starà a guardare”, ha aggiunto Biden. Il presidente ha infine espresso gratitudine per i diplomatici e i militari che hanno condotto le operazioni di evacuazione nelle ultime settimane, così come i volontari che hanno aiutato e che aiuteranno i rifugiati nei prossimi tempi. (Nys)