Brasile: rapporto Mapbiomas registra espansione attività estrattiva su aree protette Amazzonia (6)

- La politica favorevole all'esplorazione della foresta amazzonica è valsa al presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, alcune denunce per genocidio e crimini contro l'umanità presentate presso il Tribunale penale internazionale dell'Aia. L'ultima in ordine di tempo è stata presentata lo scorso 9 agosto dai rappresentanti di popolazioni indigene brasiliane e associazioni a difesa dei diritti umani, in occasione della Giornata internazionale dei popoli indigeni. Il documento di quasi 150 pagine sottolinea come, secondo i denuncianti, il governo abbia agito deliberatamente per "sterminare in tutto o in parte" gruppi etnici con l'obiettivo di costruire un Brasile senza popolazioni indigene. (segue) (Brb)