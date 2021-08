Messico: debito pubblico al 37,6 per cento del Pil a luglio, in calo di 1,2 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico netto del Messico si è attestato a fine luglio al 37,6 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), secondo dati ufficiali pubblicati lunedì dal ministero delle Finanze e del Credito pubblico. Il dato relativo ai primi sette mesi dell'anno rappresenta una diminuzione dell'1,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e, secondo il governo di Andres Manuel Lopez Obrador, evidenzia che le finanze di Stato mostrano una "maggiore forza" e riflettono "la solidità dell'economia messicana e la sua progressiva ripresa". In termini nominali il debito è quantificato a luglio in 9,7 miliardi di pesos messicani equivalenti a oltre 400 miliardi di euro. Le entrate durante i primi sette mesi dell'anno sono aumentate di 169.100 milioni di pesos messicani (7,12 miliardi di euro), trainate dal buon andamento della riscossione delle imposte, dal dinamismo del mercato petrolifero e dalla crescita degli attivi finanziari. (segue) (Mec)