Messico: debito pubblico al 37,6 per cento del Pil a luglio, in calo di 1,2 punti (2)

- Le entrate fiscali legate all'attività economica sono state invece di 60.900 milioni di pesos (2,563 miliardi di euro), con una crescita reale del 4 per cento, mentre la spesa pubblica fino a luglio è stata di 3,7 trilioni di pesos (155,678 miliardi di euro), registrando un incremento del 2,1 per cento rispetto ai primi sette mesi del 2020. Allo stesso tempo, si legge nel documento, la spesa per lo sviluppo economico in Messico è stata di 834.700 milioni di pesos (35,1 miliardi di euro), il 13,9 per cento in più rispetto all'anno precedente. Il ministero delle Finanze ha evidenziato inoltre l'aumento della spesa in settori quali comunicazioni (29,3 per cento) e trasporti (30,5 per cento). Allo stesso modo, precisa la nota, grazie alla gestione del debito effettuata in questi anni, il costo finanziario del debito pubblico è diminuito del 10,4 per cento da gennaio a luglio. (Mec)