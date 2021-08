Brasile: istigazione a delinquere e razzismo, procura chiede processo per ex deputato Jefferson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ptb ed ex deputato Jefferson era stato arrestato lo scorso 13 agosto nel corso di un'operazione della Polizia federale per aver commesso attacchi alla democrazia e allo stato di diritto attraverso la disseminazione di discorsi di odio, soprattutto attraverso internet. L'arresto era stato disposto dal giudice della Corte suprema federale (Stf), Alexandre de Moraes. Jefferson era stato raggiunto presso la sua abitazione nel comune di Commendatore Levy Gasparian, nello stato di Rio de Janeiro. Oltre alla carcerazione preventiva, il giudice aveva disposto il sequestro di armi e munizioni di proprietà di Jefferson, nonché di computer, tablet, cellulari e altri dispositivi elettronici riconducibili al politico. Nell'ordinanza de Moraes ha anche determinato il blocco degli account sui social network, come misura giudicata "necessaria per fermare la disseminazione di discorsi criminali di odio e contenuti contrari alle istituzioni democratiche e alle elezioni". (segue) (Brb)