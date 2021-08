Migranti: Giacomoni (FI), sfiducia a Lamorgese non è soluzione a problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "non ha mai votato la sfiducia individuale a un ministro perché non è la soluzione al problema. La soluzione è lavorare tutti insieme in Parlamento, con la Lega ed con il centodestra unito, per contrastare l'immigrazione irregolare e soprattutto per scongiurare le infiltrazioni terroristiche". Lo ha detto al Tg1 il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro, per poi aggiungere: "Dobbiamo porre con forza le nostre ragioni nelle sedi europee". (Rin)