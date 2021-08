Afghanistan: Casa Bianca, nessun gruppo ha capacità di attaccare gli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun gruppo presente in Afghanistan ha la capacità di attaccare gli Stati Uniti. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, parlando oggi in conferenza stampa. “Nessun gruppo ha la capacità di attaccare gli Stati Uniti”, ha detto la portavoce rispondendo a una domanda sui rischi legati agli armamenti Usa finiti nelle mani dei talebani. “Non faremo nulla che permetta ai terroristi di prosperare in Afghanistan", ha dichiarato, aggiungendo che ci sono altre parti del mondo dove gli Usa non hanno una presenza sul terreno ma sono in grado di contrastare gruppi terroristici. (Nys)