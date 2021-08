Governo: Malpezzi (Pd), polemiche interne? Interessano solo Salvini che perde consenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' Matteo Salvini "che in questo governo sta male" perché "fa fatica a digerirne le posizioni europeiste" e quelle "sull'accoglienza dei profughi dell'Afghanistan". Lo ha detto, ospite di "Stasera Italia News" su Rete4, la capogruppo del Partito democratico al Senato, Simona Malpezzi. "E' un governo che deve andare avanti sui vaccini e fare le riforme", mentre "le polemiche interne non interessano se non Salvini che continua a perdere consenso", ha aggiunto. (Rin)