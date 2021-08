Afghanistan: Farnesina, serve strategia multilaterale per garantire passaggio sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre una strategia "condivisa a livello multilaterale" per garantire un passaggio sicuro agli afgani che vorranno lasciare il loro Paese anche dopo il 31 agosto, data di ritiro delle truppe internazionali. Lo scrive in una nota il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. "Grazie allo straordinario sforzo congiunto della Farnesina, del ministero della Difesa e del comparto dell’intelligence, l’Italia ha portato a termine le operazioni di evacuazione per via aerea di più di 5 mila cittadini afghani tra i quali coloro che, negli anni, hanno a vario titolo collaborato con la presenza italiana nel Paese. L’Italia risulta così primo tra i Paesi Ue per numero di evacuati dall’Afghanistan. Prenderà ora il via una seconda fase, nella quale dovranno essere studiate possibili soluzioni per poter fornire un passaggio sicuro a quegli afghani che vorranno lasciare il Paese anche dopo il 31 agosto. Affinché questo sia possibile, occorre adottare una strategia condivisa a livello multilaterale, che coinvolga tutti i principali attori internazionali, a partire dai Paesi confinanti con l’Afghanistan", si legge nel messaggio.(Com)