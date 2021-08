Venezuela: Covid, governo annuncia piano per triplicare il ritmo delle vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo venezuelano del presidente Nicolas Maduro ha annunciato oggi un piano per “triplicare” il ritmo delle vaccinazioni contro il Covid-19. Il piano è stato illustrato dalla vice di Maduro, Delcy Rodriguez, secondo cui a partire da oggi le persone con più di 50 anni potranno recarsi in qualsiasi centro o presidio sanitario per ricevere una dose di vaccino. Finora il procedimento prevedeva la registrazione dei dati personali da parte del ministero della Salute, che a sua volta indicava ai cittadini dove e quando presentarsi per la somministrazione. Tale procedura, tuttavia, ha fortemente rallentato il processo a causa della scarsità di tecnologia a disposizione dell’esecutivo. (segue) (Vec)