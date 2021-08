Afghanistan: Di Maio, lavoreremo con Paesi limitrofi per corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è al lavoro su un piano per la creazione di corridoi umanitari verso l’Afghanistan che prevede la collaborazione con i Paesi limitrofi, in particolare Pakistan, Iran, Uzbekistan e Tagikistan. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in collegamento con Scandiano per un incontro con il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Il Piano italiano per il popolo afgano fa parte di una “fase due” e fa seguito a un’evacuazione nel quadro della quale sono stati portati fuori dall’Afghanistan 5 mila afgani, tra cui “anche attivisti dei diritti umani che in questo momento sono considerati traditori dei talebani”. (segue) (Res)