Afghanistan: Pentagono, completata “la più grande evacuazione civile della storia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dallo scorso 14 agosto, le forze armate statunitensi hanno completato in Afghanistan “la più grande evacuazione” di personale non combattente della storia. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il generale Frank McKenzie, capo del Comando centrale delle forze Usa, spiegando che nel giro di 18 giorni i militari statunitensi hanno evacuato 79 mila civili attraverso l’Aeroporto internazionale Hamid Karzai. Tra questi figurano 6 mila cittadini Usa e oltre 73 mila civili afgani e di Paesi terzi. “Quest’ultima categoria include richiedenti asilo, personale consolare, afgani a rischio e le loro famiglie”, ha precisato McKenzie. “In totale, il ponte aereo degli Stati Uniti e della coalizione ha portato all’evacuazione di oltre 123 mila civili. L’intera operazione è stata consentita dalle forze armate Usa, che hanno messo in sicurezza e operato l’aeroporto”. “I numeri che ho illustrato rappresentano un traguardo, ma non rendono giustizia alla determinazione, alla flessibilità, alla professionalità degli uomini e delle donne delle forze armate Usa e dei nostri partner di coalizione che sono riusciti a combinare rapidamente gli sforzi e a evacuare così tanta gente in condizioni così difficili”, ha concluso il generale.(Nys)