Afghanistan: domani discorso di Biden alla nazione dopo il ritiro da Kabul

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, terrà domani un discorso alla nazione sulla fine della guerra in Afghanistan, conclusa questa sera dopo oltre 20 anni con la partenza dell’ultimo volo militare Usa da Kabul. Lo ha fatto sapere lo stesso capo della Casa Bianca in una dichiarazione scritta, ringraziando le forze armate statunitensi per la loro missione. Nell’intervento di domani, Biden offrirà una spiegazione più esaustiva della propria decisione di non estendere il termine ultimo per il ritiro, che era stato fissato per il 31 agosto. “Per ora, vi riferisco che l’unanime raccomandazione degli Stati maggiori congiunti e di tutti i nostri comandanti sul terreno è stata quella di completare il nostro ponte aereo come pianificato. La loro idea era che porre fine alla nostra missione militare sarebbe stato il modo migliore per proteggere le vite dei nostri uomini e per assicurare le partenze civili di chi vorrà lasciare l’Afghanistan nelle settimane e nei mesi a venire”, ha anticipato Biden. (segue) (Nys)