Brasile: rapporto Mapbiomas registra espansione attività estrattiva su aree protette Amazzonia (4)

- Secondo Hrw l'iniziativa appoggiata dal governo Bolsonaro altre impedisce inoltre agli indigeni di rivendicare ulteriori terre per espandere territori già delimitati e consentirebbe di eliminare le riserve indigene qualora si ritenga che la terra non sia più "essenziale" a causa di cambiamenti nei loro "tratti culturali" o altri fattori dovuti al "passare del tempo". Questi termini troppo ampi potrebbero portare a rimozioni forzate, afferma la Ong. Il disegno di legge consentirebbe inoltre al governo di contattare le popolazioni indigene che vivono in isolamento volontario per fornire assistenza medica e "mediare un'azione nell'interesse pubblico", senza fornire altri dettagli. (segue) (Brb)