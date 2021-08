Usa: uragano Ida, Biden a colloquio con il governatore di Luisiana e Mississippi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i danni provocati dall’uragano anche l’interruzione dell’energia elettrica per un milione di residenti in Luisiana, allagamenti e strade inutilizzabili. La Croce rossa americana ha attrezzato 50 rifugi per famiglie che hanno perso le loro case. Al momento risultano attivati oltre 5 mila agenti della Guardia nazionale per le attività di ricercar e soccorso, mentre la Fema ha messo a disposizione 200 generatori di corrente, milioni di aiuti alimentari e litri di acqua potabile. L’Amministrazione federale per l’aviazione sta inoltre lavorando con le compagnie elettriche dei due Stati per autorizzare l’uso di droni di sorveglianza. (Nys)