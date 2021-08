Uzbekistan-Usa: Tashkent comunica che piloti afgani non potranno restare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo alcuni piloti sono riusciti a mettersi in salvo con centinaia di familiari e colleghi a bordo di 46 velivoli militari dell’Aeronautica afgana. Si tratta, in totale, di 585 persone. I talebani, nel frattempo, hanno anche chiesto a Tashkent di consegnare i piloti e di restituire gli aerei all’Afghanistan. Secondo la ricostruzione del “Wall Street Journal”, la questione è finita all’attenzione del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al quale il deputato repubblicano del Texas August Pfluger ha chiesto di intervenire per impedire che i piloti in Uzbekistan possano finire vittime di attacchi di rappresaglia. Il tema è stato sollevato anche dalla vice di Blinken, Wendy Sherman, in un colloquio con il ministro degli Esteri uzbeko Abzulaziz Kamilov. Nel frattempo, tuttavia, Pfluger ha parlato con l’ambasciatore Vakhabov, il quale ha chiarito che i piloti “non devono per forza tornare a casa, ma non possono restare” in Uzbekistan. (Nys)