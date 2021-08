Usa-Cina: dipartimento di Stato, taglia di 5 milioni di dollari su narcotrafficante Zhang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha deciso di offrire una ricompensa di oltre 5 milioni di dollari a chiunque fornisca informazioni in grado di condurre all’arresto del cittadino cinese Zhang Jian, boss dell’omonimo cartello del narcotraffico. Lo si legge in una nota. Tra il 2013 e il 2016, ricorda il dipartimento, l’organizzazione criminale di Zhang ha importato e distribuito sostanze stupefacenti negli Stati Uniti che hanno portato alla morte per overdose di quattro cittadini nel Nord Dakota, nell’Oregon, nella Carolina del Nord e nel New Jersey, oltre a seri problemi fisici ad altre cinque persone.(Nys)