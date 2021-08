Bolivia: Conferenza episcopale auspica scarcerazione Anez e riforma della giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 agosto il ministro dell'Interno, Eduardo del Castillo, aveva reso noto in conferenza stampa che Anez si era procurata dei tagli alle braccia in un gesto che poteva essere definito coome un tentativo di suicidio. Gli avvocati di Anez hanno successivamente affermato che si era trattato di "un grido di aiuto" e avevano ribadito che l'ex presidente soffre un quadro di ipertensione acuta e di depressione per il quale ha più volte chiesto la sospensione delle misure cautelari. Il 22 agosto una delegazione delle Nazioni Unite ha fatto visita all'ex presidente constatando l'esistenza di "lesioni fisiche autoinflitte che hanno richiesto assistenza medica". "Anez ha riferito di sentirsi fisicamente debilitata e profondamente scossa emotivamente" hanno riferito fli emissari Onu che hanno quidi ricordato che le autorità penitenziarie devono mettere in campo strategie per prevenire atti di autolesionismo e suicidio e interessarsi in maniera specifica della salute mentale delle persone private della libertà. (segue) (Brb)