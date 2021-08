Afghanistan: fonti russe, bozza risoluzione Onu auspica che talebani rispettino impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite "si aspetta" che il movimento talebano permetterà ai cittadini afgani e agli stranieri di lasciare in sicurezza Paese. E' quanto si legge nella bozza della risoluzione preparata da Francia, Regno Unito e Stati Uniti che dovrebbe essere votata stasera. La risoluzione, ottenuta dall'agenzia di stampa russa "Sputnik", "si aspetta che i talebani aderiscano (...) agli impegni, anche per quanto riguarda la partenza sicura, protetta e ordinata dall'Afghanistan degli afgani e di tutti i cittadini stranieri". Il 27 agosto, i talebani hanno dichiarato che gli afgani potranno viaggiare e potranno lasciare l'Afghanistan in qualsiasi momento, anche attraverso l'aeroporto di Kabul, senza che nessuno impedisca loro di viaggiare. La risoluzione rileva inoltre la "pericolosa situazione di sicurezza" intorno all'aeroporto e invita le parti interessate a collaborare con i partner internazionali per rafforzare la sicurezza. (Rum)