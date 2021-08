Roma: Bordoni (Lega), Raggi festeggerà la cena elettorale con i botti a spese del Municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivelatrici le ultime gesta del sindaco di Roma Virginia Raggi: festeggerà la cena elettorale con i botti a spese del Municipio di Ostia? La notizia di un affidamento diretto da 27mila euro di fuochi artificiali che saranno esplosi sul piazzale della Fontana dello Zodiaco, proprio in occasione della cena per la campagna elettorale di Virginia Raggi, è una marchetta da campagna elettorale ed è una vergogna verso gli ostiensi". Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni amministrative. (segue) (Com)