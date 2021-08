Vaccino: Orlando, intollerabili e vergognose aggressioni e minacce a stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intollerabili e vergognose le aggressioni e le minacce alla stampa". Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che aggiunge: "Quelli di questi giorni sono episodi inaccettabili, indegni per la nostra democrazia, che ledono il diritto di cronaca e il lavoro di giornalisti che dall'inizio della pandemia sono in prima linea per informare e aggiornare i cittadini. I gesti violenti - conclude Orlando - sono un insulto alle tante persone che a causa della crisi pandemica stanno sopportando grandi sacrifici e stanno dando prova di grande maturità e responsabilità". (Rin)