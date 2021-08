Afghanistan: Crosetto, profughi sono rifugiati politici, tema rimarrà ed è mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini sull'accoglienza dei profughi afgani "ce l'aveva con l'Europa". Lo ha detto, ospite di "Stasera Italia News" su Rete4, Guido Crosetto, imprenditore e cofondatore di Fratelli d'Italia. Il tema, che "non è italiano, c'è e rimarrà e non si può neanche dire prendiamoli tutti, parliamo di milioni di persone", ha aggiunto per poi concludere: "E' un problema mondiale e vanno trattati diversamente perché si tratta di rifugiati politici". (Rin)