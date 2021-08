Reddito cittadinanza: Giacomoni (FI), pronti a modificarlo in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che il Reddito di cittadinanza "non abbia funzionato è chiaro a tutti: non ha abolito la povertà, non ha creato un nuovo posto di lavoro e purtroppo ha incentivato il lavoro nero. Ora siamo pronti in Parlamento a modificarlo, per aiutare chi ha veramente bisogno e soprattutto creare nuovi posti di lavoro". Lo ha detto al Tg2 il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. (Rin)