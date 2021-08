Afghanistan: Trump, gli Usa intervengano se i talebani non restituiscono asset militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero rispondere con “una forza militare inequivocabile” se i talebani si rifiutano di restituire i miliardi di dollari di equipaggiamento militare lasciato in Afghanistan, o per lo meno “bombardare a tappeto” quei sistemi. Lo ha dichiarato in una nota l’ex presidente Donald Trump, secondo cui “mai nella storia un ritiro dalla guerra è stato gestito in maniera così pessima o incompetente” come il ritiro dall’Afghanistan da parte dell’amministrazione del presidente Joe Biden. “Oltre alle cose ovvie, bisognerebbe chiedere che TUTTO L’EQUIPAGGIAMENTO venga immediatamente restituito agli Stati Uniti, ovvero ogni penny degli 85 miliardi di dollari di costi” sostenuti dalle forze Usa per armare l’esercito afgano. (segue) (Nys)