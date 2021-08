Regno Unito: membro governo Gove ripreso in pista da ballo in noto locale scozzese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro senza portafoglio del Regno Unito, Michael Gove, è stato filmato mentre era intento in "balli scatenati" in un nightclub di Aberdeen in Scozia. Vestito con un completo senza cravatta, il deputato conservatore è stato avvistato sulla pista da ballo di un noto club nel centro della città nelle prime ore di domenica mattina. Sembra che il locale stesse ospitando una serata a tema di musica techno e jungle. Secondo quanto riportato dai media britannici, il cancelliere del Ducato di Lancaster (membro del governo del Regno Unito e, spesso, anche del Consiglio dei ministri) avrebbe udito da fuori il club la musica e quindi deciso di prendere parte alla serata “con grande entusiasmo”, secondo quanto dichiarato da alcuni frequentatori del locale. Gove e la moglie, la giornalista Sarah Vine, hanno annunciato lo scorso luglio la loro separazione dopo quasi 20 anni di matrimonio.(Rel)