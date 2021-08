Afghanistan: Toti, appello a politica per dare futuro a chi ha creduto in democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dare un volto alle 206 persone ospitate nel centro militare di accoglienza dei profughi afghani a Sanremo significa capire perché lo stiamo facendo. Significa azzerare ogni dibattito. È il volto di chi ha visto la morte in faccia e che ora può finalmente provare a sorridere. Come questa famiglia che mi ha salutato alla finestra. Il mio pensiero va a loro ma anche a chi è rimasto in Afghanistan e non ha avuto questa possibilità. Il mio grazie va alla Croce Rossa, ai Militari e alla Protezione Civile sempre in prima linea con la loro professionalità ma soprattutto con la loro grande umanità. Il mio appello va alla politica nazionale e mondiale affinché uniscano le forze per fermare tutto questo e che si possa dare al più presto a chi ha creduto nella democrazia la possibilità di avere un futuro. Proprio come loro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. (Ren)