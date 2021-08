Argentina: governo presenta congresso internazionale su "Cannabis e sviluppo produttivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà martedì a Buenos Aires il primo congresso internazionale sullo sviluppo produttivo del cannabis", iniziativa con la quale il governo dell'Argentina punta ad attivare un nuovo settore in grado di creare 10mila posti di lavoro, un volume di affari da 500 milioni di dollari, e 50 milioni di dollari in esportazioni. "L'Argentina può diventare un leader regionale nel business della cannabis industriale e medicale sulla base delle capacità agricole e scientifico-tecnologiche già installate nel paese", ha dichiarato in una nota il ministro dello Sviluppo produttivo, Matias Kulfas. "Non deve essere un'industria con pochi attori ma ci devono essere molti attori per poter generare qualità ed avere un prodotto di esportazione per un mercato internazionale che può essere molto esigente e dove l'Argentina può essere presente con un prodotto di alto valore", ha aggiunto. (segue) (Abu)