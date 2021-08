Argentina: governo presenta congresso internazionale su "Cannabis e sviluppo produttivo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge che regola la legge che regola la produzione, il consumo la produzione e la distribuzione della cannabis è stata approvata in prima lettura il 15 luglio al Senato ed è in attesa della sanzione definitiva da parte della Camera. La normativa crea tra le altre cose l'Agenzia di regolazione della industria della canapa e del cannabis medicinale (Ariccame) con statuto autarchico e dipendente dal ministero dello Sviluppo produttivo. Sarà l'Agenzia,si legge nel testo approvato, a definire successivamente i requisiti e i precedenti necessari a prevenire attività illegali includendo il riciclaggio. La legge prevede e regola lo sviluppo di un'industria volta alla produzione oltre che di medicinali, anche di vestiti, calzature, cosmetici, materiali da costruzione, ricambi per auto o "super alimenti". (Abu)