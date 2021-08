Milano 2021: Bernardo, alle amministrative stupiremo come la nazionale di Mancini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che stupiremo come la nazionale di Mancini". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, a margine della presentazione dei candidati della Lega alle prossime elezioni amministrative al Palazzo delle Stelline a Milano. "La scelta che c'è stata sulla capolista della Lega (Annarosa Racca, presidente di Federfarma lombardia ndr.), mi ha reso felice e soddisfatto, perché parliamo di un'amica ventennale con cui abbiamo fatto tanto nell'ambito della sanità e tanto nell'ambito del sociale". Bernardo ha poi spiegato che "i programmi e le proposte sono pronti, ci stiamo confrontando con i partiti, tra pochi giorni bisogna presentarli e siamo già pronti. Anche la lista civica Bernardo è pronta da qualche giorno, le due teste di lista sono l'amico Antonio Genovese, allenatore di serie A in carrozzina da più di trent'anni e Maria Sole Brivio Sforza (avvocato, presidente della Fondazione di Andrologia pediatrica e ambasciatrice della FondaziOne De Marchi onlus ndr.). Gli altri vengono tutti dal mondo delle categorie, dell'associazionismo, della medicina, professori universitari, del lavoro, del fare e del sociale". Infine rispondendo a chi gli ha chiesto se non ci siano rappresentanti della politica nella sua lista, Bernardo ha risposto "sì c'è un politico". (Rem)