Afghanistan: Unicef, almeno 7 bambini uccisi in un attacco aereo a Kabul

- Il rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) in Afghanistan, Herve De Lys, ha dichiarato oggi che almeno sette bambini sono stati uccisi nella capitale afgana di Kabul durante un attacco con i droni, anche se l'agenzia non è a conoscenza di chi abbia effettuato il bombardamento. Ieri, domenica 29 agosto, gli Stati Uniti hanno confermato di aver effettuato attacchi con droni contro il gruppo terroristico dello Stato Islamico - Khorasan (Isis-K) a Kabul e in altre aree dell'Afghanistan, uccidendo presumibilmente membri del gruppo. “Siamo in grado di segnalare sette bambini che sono stati uccisi. Non sappiamo chi ci sia dietro il raid", ha detto De Lys in una conferenza stampa. (Res)