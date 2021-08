Roma: De Priamo (Fd'I), Bioparco, sindaca Raggi campionessa poltronificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca Raggi ancora una volta campionessa di bizzarre procedure amministrative, come nel caso del Bioparco di Roma. È anomalo infatti che il 13 agosto il Gabinetto del Campidoglio abbia pubblicato l'avviso pubblico per manifestazione d'interesse ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma. La Raggi, che ben s'intende di nomine come accaduto per 5 anni con il 'poltronificio' in Ama e in Atac, vuole mettere le mani sul Bioparco nominando nuovi vertici prima che si insedi il nuovo sindaco di Roma". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fdi. (Com)