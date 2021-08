Milano 2021: Racca, collegare esercizi commerciali con forze dell'ordine come fatto con farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Portare in tutte le attività commerciali l'esperienza maturata dalle farmacie, per lungo tempo considerate 'bancomat' da parte dei criminali". E' una delle priorità che Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia e capolista della Lega alle amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi, come ha indicato oggi al Palazzo delle Stelline, a margine della presentazione dei candidati del partito di Salvini. "Con l'allora ministro dell'Interno Maroni - ha spiegato - avevamo fatto uno straordinario accordo che ha legato la Federfarma al ministero dell'Interno quindi tutte le farmacie sono collegate direttamente alle questure e alle forze dell'ordine. Questo ha sicuramente diminuito il numero delle rapine perché loro vedono molto bene le persone che ci rapinano e quindi le arrestano". "Su questo dobbiamo andare avanti, questa esperienza che è stata positiva con le farmacie dev'essere portata per altre attività. Questa sarà un'altra delle mie priorità", ha evidenziato. Rispondendo a chi le ha chiesto quali saranno le sue priorità come consigliera, Annarosa Racca ha messo le mani avanti: "Adesso facciamo questa bella campagna e vediamo di lavorare per la città perché abbiamo bisogno di rinascere. Milano è una straordinaria città, dobbiamo ripartire con grinta e con la voglia di fare dal punto di vista sanitario e sociale. Ho tanta voglia di occuparmi delle periferie, in periferia ho visto chiudere tanti negozi, vorrei vedere riaperti quei negozi che hanno chiuso anche prima del Covid-19, lo vorrei per gli anziani e per le persone ci vivono". (Rem)