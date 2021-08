Afghanistan: Stoltenberg, minaccia terrorismo può riemergere, alleati siano pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia terroristica potrebbe riemergere e gli alleati della Nato devono essere preparati a continuare a combattere i gruppi terroristici. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nell'incontro virtuale di oggi tra i ministri degli Esteri del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti) insieme a Turchia, Qatar e Unione europea. Lo ha reso noto la Nato che ha spiegato che Stoltenberg ha dichiarato che l'evacuazione di oltre 100 mila persone dall'Afghanistan è stata un'operazione storica eseguita sotto estrema costrizione. Ringraziando gli alleati e il Qatar per i loro sforzi, Stoltenberg ha preso atto del ruolo della Nato nel coordinamento delle evacuazioni e nella gestione delle operazioni aeroportuali di Kabul e ha sottolineato la necessità di garantire un passaggio sicuro per coloro che hanno lavorato con la Nato e per coloro che sono ancora a rischio in Afghanistan. (segue) (Beb)