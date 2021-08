Afghanistan: Stoltenberg, minaccia terrorismo può riemergere, alleati siano pronti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando al futuro, Stoltenberg ha affermato che è importante preservare le conquiste nell'antiterrorismo realizzate in Afghanistan. Ha ricordato che la missione della Nato è sempre stata quella di assicurarsi che l'Afghanistan non fosse un rifugio sicuro per i terroristi internazionali. Ha notato che Al Qaeda è stata ridimensionata e che non c'è stato alcun attacco terroristico contro gli alleati della Nato organizzato dall'Afghanistan dall'11 settembre. Riconoscendo che la minaccia terroristica potrebbe riemergere, il segretario generale ha concordato con i ministri che i talebani devono essere tenuti a rendere conto dei loro impegni in materia di terrorismo, aggiungendo che gli alleati devono essere preparati a continuare a combattere i gruppi terroristici. (Beb)