Trasporti: Giovannini, prosegue lavoro con enti locali, in arrivo giovedì i piani delle Regioni

- Stiamo lavorando da mesi insieme a Regioni e comuni per programmare la ripartenza: anche per questo prosegue l’operato dei tavoli prefettizi per organizzare l’offerta dei trasporti. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, durante un dibattito nel quadro della Festa dell’Unità a Bologna. “Nella prima parte dell’anno i fondi messi a disposizione dal governo hanno consentito alle imprese dei trasporti di aumentare l’offerta fino ad una media del 15-20 per cento nei momenti di picco, e ci sono 618 milioni a disposizione per potenziare ulteriormente l’offerta nel secondo semestre”, ha detto, aggiungendo che i piani delle Regioni arriveranno giovedì sul tavolo del ministero.(Rin)