Afghanistan: Regno Unito fa appello ad alleati, lavorare per aiutare profughi a lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha esortato i suoi omologhi di diversi altri Paesi a lavorare insieme per fornire un passaggio sicuro fuori dall'Afghanistan ai profughi. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri britannico in una nota, Raab ha anche affermato che la leadership dei talebani dovrebbe essere giudicata per le sue azioni e se le persone potranno abbandonare il Paese. Raab ha preso parte ad una riunione in videoconferenza dei ministri degli Esteri e dei funzionari di Stati Uniti, Canada, Unione europea, Francia, Germania, Italia, Giappone, Nato, Qatar e Turchia. Inoltre il capo della diplomazia di Londra ha accolto con favore l'unità di intenti dei partecipanti alla riunione e la stretta collaborazione su una nuova più ampia strategia per l'Afghanistan. Raab ha spiegato le priorità strategiche per evitare che l'Afghanistan diventi un rifugio per i terroristi: ovvero garantire l'accesso umanitario, proteggere i diritti umani e le conquiste degli ultimi 20 anni, preservare la stabilità regionale e lavorare con una serie di partner internazionali al fine di esercitare la massima influenza di moderazione sui talebani. (Rel)