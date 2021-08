Covid: Giacomoni (FI), loro violenza deve essere bloccata da tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, "la violenza dei No vax deve essere bloccata subito da tutti, senza se e senza ma. Forza Italia, per contrastare le loro follie - ha aggiunto il parlamentare al Tg3 - propone una massiccia campagna di informazione istituzionale sulla efficacia dei vaccini e premi ed incentivi economici a chi si vaccina, soprattutto se giovani". (Com)