Difesa: il capo di Stato maggiore dell’Algeria riceve il viceministro della Difesa russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Said Chanegriha, capo di Stato maggiore dell'Esercito algerino, ha ricevuto oggi ad Algeri il generale Alexandre Fomine, viceministro della Difesa della Russia. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa algerino in un comunicato stampa. Durante l’incontro, tenutosi presso la sede dello Stato maggiore dell'Esercito, le due parti "hanno discusso dello stato della cooperazione militare tra i due Paesi, esaminato le modalità e i mezzi per consolidarle e scambiato analisi e punti di vista su questioni di comune interesse", si legge nella nota. In tale occasione, le due parti "hanno fatto riferimento ai cambiamenti geopolitici multidimensionali registrati sia a livello internazionale che regionale, introducendo nuove sfide e minacce reali che incidono sulla sicurezza e la pace nella sub-regione". (Ala)